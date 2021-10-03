АПЛ. Брентфорд вырвал победу над Вест Хэмом, Пэлас отыграл два мяча в игре с Лестером

Три матча Премьер-лиги в разных конца Лондона – три разных результата. Победить на своем поле смог только “Тоттенхэм”. “Кристал Пэлас” удалось уйти от поражения после 0:2 с “Лестером”, а “Вест Хэм” драматически проиграл “Брентфорду”.

Ничья “Лестера” с “Кристал Пэлас” – не совсем логичный результат. Команда Брендана Роджерса провела довольно-таки блеклый матч, но каким-то образом выигрывала 2:0 после перерыва. “Пэлас” привез два гола в свои ворота. Сначала Андерсен зачем-то решил пойти в обводку на Ихеаначо, но только потерял мяч, и форвард “Лестера” в день своего 25-летия точно пробил в угол. Второй гол – еще одна потеря хозяев, в этот раз в центре поля, Барнс протащил мяч и дал пас Варди, Андерсену не удалось сделать перехват, и Джейми забил свой шестой гол в чемпионате.

В действиях “Лестера” было много сумбура и обрезок, но когда у тебя впереди два таких нападающих, можно перечеркнуть любые погрешности. “Пэлас” поплатился за слишком рискованную игру.

Но во втором тайме хозяевам удалось выровнять положение. Очень удачные замены провел Вийера. Олисе забил первый гол спустя восемь минут после выхода на поле, а Шлуппу понадобилось всего 48 секунд, чтобы поразить ворота Шмейхеля. “Лестер” вжимался в свою штрафную, а потом и вратарскую, и просто не мог выбить мяч подальше. У “лис” явные проблемы в обороне.

“Пэлас” был ближе к третьему голу, чем гости, но Бентеке, третьему игроку, вышедшему на замену, забить не удалось. В итоге – 2:2. “Лестер” не может выиграть уже в четвертом матче АПЛ подряд.

Довольно-таки неожиданно оступился на своем поле “Вест Хэм”. Все же плотный график подействовал на команду Мойеса. Обычно самые надежные игроки “хаммерс” вроде Цоуфала, Райса, Соучека и Форнальса сегодня были мало похожи на себя, и “Брентфорд” наиграл на эти три очка.

Первый тайм был за “пчелами” и Мбемо справедливо вывел гостей вперед. Но после перерыва “Вест Хэм” прибавил и не выпускал гостей со своей половины. Самым активным игроком “хаммерс” был Джеррод Боуэн и именно сравнял счет на 80-й минуте, удачно подключившись к угловому.

Ничья казалась логичным результатом, но “Брентфорд” вырвал победу на последних секундах. Удачно разыгранный стандарт, Фабиански неудачно выбил мяч кулаками и Висса вогнал мяч в сетку! 2:1 – новичок лиги уже взял восемь из 12 очков на выезде, и поднялся на седьмое место, опередив “Арсенал”, “Астон Виллу”, “Вест Хэм” и “Тоттенхэм”. Медовый месяц “пчел” в АПЛ продолжается.

FULL-TIME West Ham 1-2 Brentford



Late, late drama as Yoane Wissa nets the winner moments before the final whistle#WHUBRE pic.twitter.com/oNataPFG5D — Premier League (@premierleague) October 3, 2021

3 октября 2021. Чемпионат Англии, седьмой тур

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Брентфорд” 1:2

Голы: Боуэн 80 – Мбемо 20, Висса 90+4

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма, Форнальс – Антонио

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Янссон, Йоргенсен – Генри, Оньека (Бидструп 82), Нергор, Баптист (Йенсен 29), Канос – Тоуни, Мбемо (Висса 82)

Предупреждения: Зума 35, Райс 90+2 – Нергор 69, Канос 84, Йоргенсен 85

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Лестер” 2:2

Голы: Олисе 61, Шлупп 72 – Ихеаначо 31, Варди 37

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл – Галлахер (Шлупп 71), Миливоевич, Макартур – Айю (Олисе 54), Эдуар (Бентеке 85), Заа

“Лестер”: Шмейхель – Бертран, Вестергор, Сеюнджю, Перейра – Барнс, Тилеманс, Чоудури (Сумаре 59), Лукман (Олбрайтон 80) – Варди, Ихеаначо (Мэддисон 71)

Предупреждения: Андерсен 78, Макартур 83 – Бертран 29, Тилеманс 46, Барнс 90+4

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Астон Вилла” 2:1

Голы: Хейбьерг 27, Моура 71 – Уоткинс 67