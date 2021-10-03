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АПЛ. Брентфорд вырвал победу над Вест Хэмом, Пэлас отыграл два мяча в игре с Лестером
Три разных результата в Лондоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три матча Премьер-лиги в разных конца Лондона – три разных результата. Победить на своем поле смог только “Тоттенхэм”. “Кристал Пэлас” удалось уйти от поражения после 0:2 с “Лестером”, а “Вест Хэм” драматически проиграл “Брентфорду”.
Ничья “Лестера” с “Кристал Пэлас” – не совсем логичный результат. Команда Брендана Роджерса провела довольно-таки блеклый матч, но каким-то образом выигрывала 2:0 после перерыва. “Пэлас” привез два гола в свои ворота. Сначала Андерсен зачем-то решил пойти в обводку на Ихеаначо, но только потерял мяч, и форвард “Лестера” в день своего 25-летия точно пробил в угол. Второй гол – еще одна потеря хозяев, в этот раз в центре поля, Барнс протащил мяч и дал пас Варди, Андерсену не удалось сделать перехват, и Джейми забил свой шестой гол в чемпионате.
В действиях “Лестера” было много сумбура и обрезок, но когда у тебя впереди два таких нападающих, можно перечеркнуть любые погрешности. “Пэлас” поплатился за слишком рискованную игру.
???? @67Kelechi celebrates his birthday in style#CRYLEI // @LCFC pic.twitter.com/7ZyOG5SeVV— Premier League (@premierleague) October 3, 2021
Но во втором тайме хозяевам удалось выровнять положение. Очень удачные замены провел Вийера. Олисе забил первый гол спустя восемь минут после выхода на поле, а Шлуппу понадобилось всего 48 секунд, чтобы поразить ворота Шмейхеля. “Лестер” вжимался в свою штрафную, а потом и вратарскую, и просто не мог выбить мяч подальше. У “лис” явные проблемы в обороне.
“Пэлас” был ближе к третьему голу, чем гости, но Бентеке, третьему игроку, вышедшему на замену, забить не удалось. В итоге – 2:2. “Лестер” не может выиграть уже в четвертом матче АПЛ подряд.
Довольно-таки неожиданно оступился на своем поле “Вест Хэм”. Все же плотный график подействовал на команду Мойеса. Обычно самые надежные игроки “хаммерс” вроде Цоуфала, Райса, Соучека и Форнальса сегодня были мало похожи на себя, и “Брентфорд” наиграл на эти три очка.
Первый тайм был за “пчелами” и Мбемо справедливо вывел гостей вперед. Но после перерыва “Вест Хэм” прибавил и не выпускал гостей со своей половины. Самым активным игроком “хаммерс” был Джеррод Боуэн и именно сравнял счет на 80-й минуте, удачно подключившись к угловому.
Ничья казалась логичным результатом, но “Брентфорд” вырвал победу на последних секундах. Удачно разыгранный стандарт, Фабиански неудачно выбил мяч кулаками и Висса вогнал мяч в сетку! 2:1 – новичок лиги уже взял восемь из 12 очков на выезде, и поднялся на седьмое место, опередив “Арсенал”, “Астон Виллу”, “Вест Хэм” и “Тоттенхэм”. Медовый месяц “пчел” в АПЛ продолжается.
FULL-TIME West Ham 1-2 Brentford— Premier League (@premierleague) October 3, 2021
Late, late drama as Yoane Wissa nets the winner moments before the final whistle#WHUBRE pic.twitter.com/oNataPFG5D
3 октября 2021. Чемпионат Англии, седьмой тур
Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Брентфорд” 1:2
Голы: Боуэн 80 – Мбемо 20, Висса 90+4
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма, Форнальс – Антонио
“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Янссон, Йоргенсен – Генри, Оньека (Бидструп 82), Нергор, Баптист (Йенсен 29), Канос – Тоуни, Мбемо (Висса 82)
Предупреждения: Зума 35, Райс 90+2 – Нергор 69, Канос 84, Йоргенсен 85
Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Лестер” 2:2
Голы: Олисе 61, Шлупп 72 – Ихеаначо 31, Варди 37
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл – Галлахер (Шлупп 71), Миливоевич, Макартур – Айю (Олисе 54), Эдуар (Бентеке 85), Заа
“Лестер”: Шмейхель – Бертран, Вестергор, Сеюнджю, Перейра – Барнс, Тилеманс, Чоудури (Сумаре 59), Лукман (Олбрайтон 80) – Варди, Ихеаначо (Мэддисон 71)
Предупреждения: Андерсен 78, Макартур 83 – Бертран 29, Тилеманс 46, Барнс 90+4
Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Голы: Хейбьерг 27, Моура 71 – Уоткинс 67
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