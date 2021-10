Милнер, Кертис Джонс и Жезус - в старте на матче Ливерпуль - Манчестер Сити

В рамках семги тура АПЛ состоится один из самых интригующих противостояний в современном футболе. Команда Юргена Клоппа будет играть против подопечных Хосепа Гвардиолы. Наставники "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" соответственно определились со стартовыми составами на встречу.

"Ливерпуль": Алиссон - Милнер, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабинью, Джонс - Салах, Жота, Мане

This is how we line up for #LIVMCI



Divock Origi misses out through illness.