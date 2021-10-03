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Милнер, Кертис Джонс и Жезус - в старте на матче Ливерпуль - Манчестер Сити

Англия
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Один из самых ожидаемых поединков

Милнер, Кертис Джонс и Жезус - в старте на матче Ливерпуль - Манчестер Сити

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В рамках семги тура АПЛ состоится один из самых интригующих противостояний в современном футболе. Команда Юргена Клоппа будет играть против подопечных Хосепа Гвардиолы. Наставники "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" соответственно определились со стартовыми составами на встречу.

"Ливерпуль": Алиссон - Милнер, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабинью, Джонс - Салах, Жота, Мане

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - Б. Силва, Родри, де Брюйне - Жезус, Фоден, Грилиш

Напомним, что украинец Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы и из-за этого не попал в заявку на этот поединок.

Матч между "мерсисайдцами" и "горожанами" начнется в 18:30. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить здесь.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Джеймс Милнер Ливерпуль Манчестер Сити Габриэль Жезус
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