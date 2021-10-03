Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милнер, Кертис Джонс и Жезус - в старте на матче Ливерпуль - Манчестер Сити
Один из самых ожидаемых поединков
В рамках семги тура АПЛ состоится один из самых интригующих противостояний в современном футболе. Команда Юргена Клоппа будет играть против подопечных Хосепа Гвардиолы. Наставники "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" соответственно определились со стартовыми составами на встречу.
"Ливерпуль": Алиссон - Милнер, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабинью, Джонс - Салах, Жота, Мане
???? ???????????????? ???????????????? ????— Liverpool FC (@LFC) October 3, 2021
This is how we line up for #LIVMCI ????
Divock Origi misses out through illness.
"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - Б. Силва, Родри, де Брюйне - Жезус, Фоден, Грилиш
Your Anfield City XI! ????— Manchester City (@ManCity) October 3, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Foden, Grealish
SUBS | Steffen, Carson, Stones, Ake, Sterling, Torres, Fernandinho, Mahrez, Palmer
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/bogTY5h09R
Напомним, что украинец Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы и из-за этого не попал в заявку на этот поединок.
Матч между "мерсисайдцами" и "горожанами" начнется в 18:30. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить здесь.
Популярное сейчас
- В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава
- Симеоне: Первый раз играли против Барсы без Месси. Они владели мячом, но Лео - уникален
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021
- Роналду спит в криогенной камере, а Погба любит играть в баскетбол. Как живут игроки МЮ – Видео
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО