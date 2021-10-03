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Сразу три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Фекира

Англия
(1 голосов)

Игрок может вскоре сменить клуб

Сразу три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Фекира

Фото - La Liga

Новина українською

Французский полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир может продолжить карьеру в Англии. В его услугах заинтересованы сразу три команды.

На 28-летнего француза претендуют "Вест Хэм", "Эвертон" и "Арсенал". При этом отмечается, что испанский клуб хотел бы сохранить игрока.

В сезоне 2021/22 Фекир провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Набиль Фекир Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
fichajes.net

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