Англия
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Сразу три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Фекира
Игрок может вскоре сменить клуб
Фото - La Liga
Французский полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир может продолжить карьеру в Англии. В его услугах заинтересованы сразу три команды.
На 28-летнего француза претендуют "Вест Хэм", "Эвертон" и "Арсенал". При этом отмечается, что испанский клуб хотел бы сохранить игрока.
В сезоне 2021/22 Фекир провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
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Источник:fichajes.net
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