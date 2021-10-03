Сразу три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Фекира

Французский полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир может продолжить карьеру в Англии. В его услугах заинтересованы сразу три команды.

На 28-летнего француза претендуют "Вест Хэм", "Эвертон" и "Арсенал". При этом отмечается, что испанский клуб хотел бы сохранить игрока.

В сезоне 2021/22 Фекир провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.