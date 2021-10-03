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Лисы потеряли инстинкт хищника. Кристал Пэлас - Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Кристал Пэлас - Лестер, чемпионат Англии, 3 октября 2021

Лисы потеряли инстинкт хищника. Кристал Пэлас - Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Кристал Пэлас - Лестер, которые встречались в седьмом туре Английской Премьер-лиги. Лисы в первом тайме повели с разницей в два мяча, но не смогли удержать преимущество и продолжили свою серию без побед в чемпионате уже до четырех матчей. Лестер опустился на 13-е место, Кристал Пэлас идет следом.

Английская Премьер-лига. 7-й тур
"Кристал Пэлас" – "Лестер" 2:2
Голы: Олисе 61, Шлупп 72 – Ихеаначо 31, Варди 37

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Лестер Сити
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