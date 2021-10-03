Лисы потеряли инстинкт хищника. Кристал Пэлас - Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Кристал Пэлас - Лестер, которые встречались в седьмом туре Английской Премьер-лиги. Лисы в первом тайме повели с разницей в два мяча, но не смогли удержать преимущество и продолжили свою серию без побед в чемпионате уже до четырех матчей. Лестер опустился на 13-е место, Кристал Пэлас идет следом.

Английская Премьер-лига. 7-й тур

"Кристал Пэлас" – "Лестер" 2:2

Голы: Олисе 61, Шлупп 72 – Ихеаначо 31, Варди 37