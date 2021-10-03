Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лисы потеряли инстинкт хищника. Кристал Пэлас - Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Кристал Пэлас - Лестер, чемпионат Англии, 3 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Кристал Пэлас - Лестер, которые встречались в седьмом туре Английской Премьер-лиги. Лисы в первом тайме повели с разницей в два мяча, но не смогли удержать преимущество и продолжили свою серию без побед в чемпионате уже до четырех матчей. Лестер опустился на 13-е место, Кристал Пэлас идет следом.
Английская Премьер-лига. 7-й тур
"Кристал Пэлас" – "Лестер" 2:2
Голы: Олисе 61, Шлупп 72 – Ихеаначо 31, Варди 37
Популярное сейчас
- Без Гармаша и Миколенко, но с Витиньйо, Степаненко и Марлосом. Стали известны составы на матч Динамо - Шахтер
- Экс-хавбек ПСЖ: В Барсе Неймар ассистировал генералу Месси. А в Париже он стал избалованным сопляком
- Симеоне: Первый раз играли против Барсы без Месси. Они владели мячом, но Лео - уникален
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО