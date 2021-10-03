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Не хватило Ярмоленко. Вест Хэм - Брентфорд 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Брентфорд, чемпионат Англии, 3 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Брентфорд, которые встречались в седьмом туре английской Премьер-лиги. Молотобойцы не смогли выиграть четвертую игру подряд, соперник оказался более эффективным. Что интересно, Дэвид Мойес не использовал ни одной замены, Андрей Ярмоленко таким образом просидел все время на скамейке запасных. Благодаря этой победе Брэнтфорд обошел Вест Хэм в турнирной таблице и поднялся на седьмое место, лондонцы - девятые.
3 октября 2021. Чемпионат Англии, седьмой тур
Лондон, "Лондон Стэдиум"
"Вест Хэм" – "Брентфорд" 1:2
Голы: Боуэн 80 – Мбемо 20, Висса 90+4
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