Шпоры наконец побеждают. Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Астон Вилла, в котором победу праздновала лондонская команда. Кейн мог забить с центра поля, но кипер бирмингемцев спас. А вот с бильярдным ударом Хейберга герой Аргентины Эмилиано Мартинес не справился. Во втором тайме Уоткинс сравнял, но Тоттенхэм сумел вырвать победу благодаря автоголу.

АПЛ, 7-й тур.

Стадион: "Тоттенхем Хотспур" (Лондон)

"Тоттенхем" – "Астон Вилла" 2:1

Голы: Хейбьерг (27), Таргетт (71, автогол) – Уоткинс (67)