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Шпоры наконец побеждают. Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Астон Вилла, чемпионат Англии, 3 октября 2021

Шпоры наконец побеждают. Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Астон Вилла, в котором победу праздновала лондонская команда. Кейн мог забить с центра поля, но кипер бирмингемцев спас. А вот с бильярдным ударом Хейберга герой Аргентины Эмилиано Мартинес не справился. Во втором тайме Уоткинс сравнял, но Тоттенхэм сумел вырвать победу благодаря автоголу.

АПЛ, 7-й тур.
Стадион: "Тоттенхем Хотспур" (Лондон)
"Тоттенхем" – "Астон Вилла" 2:1
Голы: Хейбьерг (27), Таргетт (71, автогол) – Уоткинс (67)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон)
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