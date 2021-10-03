Фантастически высокий уровень. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити, которые встречались в седьмом туре Английской Премьер-лиги. Промолчав в первом тайме, команды подарили феерию после перерыва. У красных постарался Мохамед Салах, который сначала ассистировал Мане, потом сам совершил невероятный проход сквозь всю защиту соперника. Сити дважды отыгрывался - сначала Фоден, затем де Брюйне, который классно пробил метров с 18-ти. Ничья сыграла на руку Челси, который по итогам тура стал лидером, Ливерпуль отстает на один балл, Манчестер Сити - на два.

Английская Премьер-лига. Седьмой тур

3 октября. Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2

Голы: Мане 59, Салах 76 - Фоден 69, де Брюйне 81