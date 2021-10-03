  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фантастически высокий уровень. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фантастически высокий уровень. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 3 октября 2021

Фантастически высокий уровень. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити, которые встречались в седьмом туре Английской Премьер-лиги. Промолчав в первом тайме, команды подарили феерию после перерыва. У красных постарался Мохамед Салах, который сначала ассистировал Мане, потом сам совершил невероятный проход сквозь всю защиту соперника. Сити дважды отыгрывался - сначала Фоден, затем де Брюйне, который классно пробил метров с 18-ти. Ничья сыграла на руку Челси, который по итогам тура стал лидером, Ливерпуль отстает на один балл, Манчестер Сити - на два.

Английская Премьер-лига. Седьмой тур
3 октября. Ливерпуль. Энфилд
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
Голы: Мане 59, Салах 76 - Фоден 69, де Брюйне 81

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.10.2021 в 22:04
по сравнению с матчем Ливерпуль - МС, матч ДК-ШД выглядит как матч двух дворовых команд и какого-нибудь условного Бердичева.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...