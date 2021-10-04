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Итоги дуэли. Пеп считает, что Милнера нужно было удалять, а Клопп очень рад паритету с Сити
Вчера играли ведущие команды Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказались по поводу очной дуэли в рамках 7-го тура АПЛ. Цитируют наставников британские СМИ.
"Фол Милнера на Силве, учитывая тот факт, что у Джеймса уже был "горчичник"? Это вторая желтая, очевидно. Однако это "Энфилд". То же самое происходит на "Олд Траффорд". В аналогичной ситуации игрока "Сити" удалили бы. Если отвлечься, то игра удалась. Вот почему "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в последние годы всегда были в топе. К сожалению, мы не смогли выиграть, но и не проиграли. Вот поэтому АПЛ – лучшая лига. В последних поединках мы доказываем, что являемся отличной командой. Молюсь, чтобы мы продолжили в том же духе", – отметил Пеп.
"Крайне посредственный первый тайм в нашем исполнении. Может, даже хуже. Мы играли слишком пассивно как с мячом, так и без него, действовали ровно так, как нужно было "Манчестер Сити". Это худший первый тайм из тех, что мы против них проводили. Когда я услышал свисток на перерыв, я был более чем доволен. Нам многое надо было изменить. Во втором тайме все было совсем иначе. Если бы мы сегодня сыграли только второй тайм, я бы задумывался о победе, но, учитывая первый тайм, я доволен и одним заработанным баллом. Гол Салаха? Топ-уровень", – восхитился Клопп.
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