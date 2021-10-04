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Клаудио Раньери подписал контракт с Уотфордом
Последним местом работы итальянского наставника была Сампдория
Известный итальянский специалист Клаудио Раньери подписал контракт с "Уотфордом", сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение специалиста и английского клуба рассчитано на два года. При этом Раньери приглашали несколько итальянских клубов, но он отклонил предложения.
Предыдущим наставником команды был Франсиско Хавьер Муньос Лломпарта, известный как Хиско.
Последним местом работы итальянского наставника была "Сампдория", из которой он ушёл в конце сезона-2020/2021.
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