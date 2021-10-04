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Манчестер Юнайтед не ищет замены Сульшеру
В клубе считают, что специалисту нужно время
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" не планирует в ближайшее время менять тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, руководство клуба доверяет нынешнему наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру.
"В "Манчестер Юнайтед" ожидают улучшения результатов. Но у клуба нет планов по замене Сульшера. Не было контактов с другими специалистами. В клубе всё ещё уверены, что Сульшер отлично подходит под этот проект.
В клубе нет паники. Там понимают, что Сульшеру нужно время, чтобы команда набрала форму. Потребуется время, чтобы вписать в команду Роналду и адаптировать игру под него.
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