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Блинд: С приходом Роналду другие игроки не знают, как они должны действовать

Англия
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Данни считает, что в МЮ появилась проблема с командными действиями

Блинд: С приходом Роналду другие игроки не знают, как они должны действовать

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник сборной Нидерландов Данни Блинд поделился мнением о влиянии Криштиану Роналду на игру "Манчестер Юнайтед". По словам отца бывшего полузащитника "МЮ" Дэйли Блинда, приход Роналду негативно сказался на командных действиях.

"Роналду не должен играть активную роль. Видно, что с его приходом другие игроки не знают, как они должны действовать. Как правило, нападающие бегают от одного центрального защитника к другому. Но сейчас с Роналду команда стала играть иначе. У них возникла проблема с командными действиями.

"Манчестер Юнайтед" не играет в привычном стиле. Ранее мы видели, как после потери мяча "МЮ" включал контрпрессинг. Но сейчас это не работает, ведь Роналду не прессингует. Он думает только о голах, а забирать мяч должны другие", — цитирует Блинда The Mirror со ссылкой на Sportnieuws.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Дэйли Блинд Дейли Блинд Данни Блинд
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