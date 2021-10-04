Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Блинд: С приходом Роналду другие игроки не знают, как они должны действовать
Данни считает, что в МЮ появилась проблема с командными действиями
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Нидерландов Данни Блинд поделился мнением о влиянии Криштиану Роналду на игру "Манчестер Юнайтед". По словам отца бывшего полузащитника "МЮ" Дэйли Блинда, приход Роналду негативно сказался на командных действиях.
"Роналду не должен играть активную роль. Видно, что с его приходом другие игроки не знают, как они должны действовать. Как правило, нападающие бегают от одного центрального защитника к другому. Но сейчас с Роналду команда стала играть иначе. У них возникла проблема с командными действиями.
"Манчестер Юнайтед" не играет в привычном стиле. Ранее мы видели, как после потери мяча "МЮ" включал контрпрессинг. Но сейчас это не работает, ведь Роналду не прессингует. Он думает только о голах, а забирать мяч должны другие", — цитирует Блинда The Mirror со ссылкой на Sportnieuws.
Популярное сейчас
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Ворскла выходит на третье место. Таблица УПЛ 2021/22
- Красников: Много юридических моментов, но УЕФА, как я понимаю, воспринимает нас как Металлист
- Леонид Кучук: Увиденное в Рухе - это из истории какой-то другой планеты
- Клопп против Гвардиолы, Классическое и, возможно, последний матч Кумана. Что посмотреть на выходных
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО