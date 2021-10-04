Блинд: С приходом Роналду другие игроки не знают, как они должны действовать

Бывший защитник сборной Нидерландов Данни Блинд поделился мнением о влиянии Криштиану Роналду на игру "Манчестер Юнайтед". По словам отца бывшего полузащитника "МЮ" Дэйли Блинда, приход Роналду негативно сказался на командных действиях.

"Роналду не должен играть активную роль. Видно, что с его приходом другие игроки не знают, как они должны действовать. Как правило, нападающие бегают от одного центрального защитника к другому. Но сейчас с Роналду команда стала играть иначе. У них возникла проблема с командными действиями.

"Манчестер Юнайтед" не играет в привычном стиле. Ранее мы видели, как после потери мяча "МЮ" включал контрпрессинг. Но сейчас это не работает, ведь Роналду не прессингует. Он думает только о голах, а забирать мяч должны другие", — цитирует Блинда The Mirror со ссылкой на Sportnieuws.