Официально: скандальный Орье – игрок Вильярреала

Бывший игрок "Тоттенхэма" и "ПСЖ" Серж Орье подписал контракт с "Вильярреалом". Фото футболиста в форме испанской команды опубликовал официальный твиттер клуба.

Футболист в сентябре разорвал контракт со "шпорами", чтобы не остаться до лета без игровой практики. Он пробыл в роли свободного агента месяц.

Напомним, что 28-летний футболист знаком с главным тренером "Вильярреала" Унаи Эмери по совместной работе в "ПСЖ".

В прошлом сезоне правый защитник провел за "Тоттенхэм" 27 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Сержа в 20 миллионов евро.