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Официально: скандальный Орье – игрок Вильярреала
Воссоединение с Унаи
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший игрок "Тоттенхэма" и "ПСЖ" Серж Орье подписал контракт с "Вильярреалом". Фото футболиста в форме испанской команды опубликовал официальный твиттер клуба.
Футболист в сентябре разорвал контракт со "шпорами", чтобы не остаться до лета без игровой практики. Он пробыл в роли свободного агента месяц.
Напомним, что 28-летний футболист знаком с главным тренером "Вильярреала" Унаи Эмери по совместной работе в "ПСЖ".
???? @Serge_aurier ????— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 4, 2021
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В прошлом сезоне правый защитник провел за "Тоттенхэм" 27 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Сержа в 20 миллионов евро.
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