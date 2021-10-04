Официально: чемпион АПЛ Клаудио Раньери – новый главный тренер Уотфорда

Бывший главный тренер "Лестера", чемпион АПЛ, Клаудио Раньери возглавил "Уотфорд", сообщает официальный твиттер клуба. Контракт на два сезона.

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Our new Head Coach ???? pic.twitter.com/Dhy5fnckuW — Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021

69-летний итальянец сменил Хиско Муньоса, который был отправлен в отставку накануне. Испанец проработал с командой менее 10 месяцев.

Последним клубом, который Клаудио тренировал, была "Сампдория". Он покинул ее летом.

Напомним, что Раньери в "АПЛ" тренировал "Челси", "Фулхэм" и "Лестер". С последним итальянец в 2016 году завоевал титул АПЛ.

"Уотфорд" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков после 7 матчей. Первый матч под руководством новоиспеченного менеджера состоится 16 октября – дома сыграют с "Ливерпулем".