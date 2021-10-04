Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: чемпион АПЛ Клаудио Раньери – новый главный тренер Уотфорда
Пришел за титулом?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер "Лестера", чемпион АПЛ, Клаудио Раньери возглавил "Уотфорд", сообщает официальный твиттер клуба. Контракт на два сезона.
???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ????????— Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021
Our new Head Coach ???? pic.twitter.com/Dhy5fnckuW
69-летний итальянец сменил Хиско Муньоса, который был отправлен в отставку накануне. Испанец проработал с командой менее 10 месяцев.
Последним клубом, который Клаудио тренировал, была "Сампдория". Он покинул ее летом.
Напомним, что Раньери в "АПЛ" тренировал "Челси", "Фулхэм" и "Лестер". С последним итальянец в 2016 году завоевал титул АПЛ.
"Уотфорд" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков после 7 матчей. Первый матч под руководством новоиспеченного менеджера состоится 16 октября – дома сыграют с "Ливерпулем".
Популярное сейчас
- Три футболиста сборной Украины могут не сыграть с Финляндией - СМИ
- "Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью". Селезнев попал в новый скандал в Харькове
- Суркис: Динамо все равно является единственной командой в Киеве
- Роналду спит в криогенной камере, а Погба любит играть в баскетбол. Как живут игроки МЮ – Видео
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца