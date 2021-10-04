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Официально: чемпион АПЛ Клаудио Раньери – новый главный тренер Уотфорда

Англия
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Пришел за титулом?

Официально: чемпион АПЛ Клаудио Раньери – новый главный тренер Уотфорда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший главный тренер "Лестера", чемпион АПЛ, Клаудио Раньери возглавил "Уотфорд", сообщает официальный твиттер клуба. Контракт на два сезона.

69-летний итальянец сменил Хиско Муньоса, который был отправлен в отставку накануне. Испанец проработал с командой менее 10 месяцев.

Последним клубом, который Клаудио тренировал, была "Сампдория". Он покинул ее летом.

Напомним, что Раньери в "АПЛ" тренировал "Челси", "Фулхэм" и "Лестер". С последним итальянец в 2016 году завоевал титул АПЛ.

"Уотфорд" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков после 7 матчей. Первый матч под руководством новоиспеченного менеджера состоится 16 октября – дома сыграют с "Ливерпулем".

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В статье: Клаудио Раньери Сампдория (Генуя) Уотфорд Лестер Сити
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