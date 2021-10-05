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Лучшая реклама шин. Жоржиньо и Маунт жестко поиздевались над Вернером
Тимо – хороший актер
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитники лондонского "Челси" Жоржиньо и Мейсон Маунт решили оформить жесткий пранк над нападающим "синих" Тимо Вернером.
Немецкий форвард как ни в чем не бывало пришел в одно из помещений клубной базы, чтобы быстренько сняться в коротком промо-ролике титульного спонсора "Челси", однако хавбеки подговорили "ведущего" потроллить Вернера. Тимо не знал, что его партнеры дают "инструкции" мужчине через наушник.
Yokohama Rubber Co., Ltd. – компания, производитель шин и труб. Штаб-квартира расположена в Токио. Помимо автомобильных шин, японцы производят авиационные шины, шланги высокого давления, уплотнительные материалы, спортивные товары. Yokohama – поставщик шин для многих автогоночных серий. С 2015 года является титульным спонсором "Челси".
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