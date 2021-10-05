Хавбек Тоттенхэма: Из-за сбоя WhatsApp и Instagram немного пообщался с женой. Хороший она человек

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Лукас Моура опубликовал забавный твит, посвятив публикацию массовому сбою в работе социальных сетей. Напомним, вчера вечером, 4 октября, по всему миру перестали работать полностью, или же открывались с большими трудностями Instagram, Facebook, Messenger и WhatsApp.

"Из-за падения WhatsApp и Instagram я смог немного пообщаться с женой. Очень хороший она человек".

Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela — Lucas Moura (@LucasMoura7) October 4, 2021

В текущем сезоне АПЛ Моура сыграл в 6 поединках. "Тоттенхэм" после 7 туров чемпионата занимает 8-ю строчку (12 очков) в турнирной таблице первенства.