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"Я не выпустил Сауля, потому что Саутгемптон прессингует". Тухель оценил ситуацию с новичком Челси
Пока испанец не радует
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ситуацию с новичком "синих", испанским полузащитником Саулем Ньигесом, который после переезда в Лондон из Мадрида провел два матча – один в АПЛ и один в Кубке лиги. Цитирует Тухеля Goal.com.
"Он был очень близок к попаданию в стартовый состав. В итоге я решил не выпускать его, потому что нас ожидал матч с соперником, который точно станет прессинговать (прим. ред. UA-Футбол – речь идет о "Саутгемптоне"). Я мог бы сказать Саулю: "Хорошо, а теперь докажи, смог ли ты адаптироваться лучше?" Я сомневался".
"Саулю не надо переживать. Ему нужно упорно работать, адаптироваться, тогда будут шансы. Мы можем дать шанс лишь 11 игрокам. Я бы хотел относиться к этой ситуации с позитивом. Если же взглянуть иначе, то я не смог доверить место в основе уже 8 игрокам, если вести подсчет с начала сезона. Это реалии, от них не уйти".
26-летний плеймейкер не вошел в заявку сборной Испании на октябрьскую международную паузу, поэтому останется в Кобхэме и будет тренироваться. Следующий матч "Челси" проведет 16 октября против "Брентфорда" в чемпионате Англии.
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