  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я не выпустил Сауля, потому что Саутгемптон прессингует". Тухель оценил ситуацию с новичком Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я не выпустил Сауля, потому что Саутгемптон прессингует". Тухель оценил ситуацию с новичком Челси

Англия
(1 голосов)

Пока испанец не радует

"Я не выпустил Сауля, потому что Саутгемптон прессингует". Тухель оценил ситуацию с новичком Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ситуацию с новичком "синих", испанским полузащитником Саулем Ньигесом, который после переезда в Лондон из Мадрида провел два матча – один в АПЛ и один в Кубке лиги. Цитирует Тухеля Goal.com.

Читайте такжеТухель - о Сауле: Он допускал серьезные ошибки, не мог адаптироваться к интенсивности игры

"Он был очень близок к попаданию в стартовый состав. В итоге я решил не выпускать его, потому что нас ожидал матч с соперником, который точно станет прессинговать (прим. ред. UA-Футбол – речь идет о "Саутгемптоне"). Я мог бы сказать Саулю: "Хорошо, а теперь докажи, смог ли ты адаптироваться лучше?" Я сомневался".

"Саулю не надо переживать. Ему нужно упорно работать, адаптироваться, тогда будут шансы. Мы можем дать шанс лишь 11 игрокам. Я бы хотел относиться к этой ситуации с позитивом. Если же взглянуть иначе, то я не смог доверить место в основе уже 8 игрокам, если вести подсчет с начала сезона. Это реалии, от них не уйти".

26-летний плеймейкер не вошел в заявку сборной Испании на октябрьскую международную паузу, поэтому останется в Кобхэме и будет тренироваться. Следующий матч "Челси" проведет 16 октября против "Брентфорда" в чемпионате Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Сауль Ньигес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...