Мохамед Салах: Ливерпуль идет за титулами

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что у его команды есть все шансы на победу в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"Мы действительно хотели выиграть матч с "Манчестер Сити", но мы по-прежнему участвуем в гонке. Мы идём за титулом. У нас есть всё для этого", — написал египтянин в своём "твиттере".

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах "Ливерпуля" (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.