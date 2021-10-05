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Мохамед Салах: Ливерпуль идет за титулами

Англия
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Форвард уверен, что у них есть все для этого

Мохамед Салах: Ливерпуль идет за титулами

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что у его команды есть все шансы на победу в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"Мы действительно хотели выиграть матч с "Манчестер Сити", но мы по-прежнему участвуем в гонке. Мы идём за титулом. У нас есть всё для этого", — написал египтянин в своём "твиттере".

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах "Ливерпуля" (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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