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Арсенал нашел замену Ляказетту в Эвертоне

Англия
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Лондонский клуб продолжает поиски нападающего

Арсенал нашел замену Ляказетту в Эвертоне

Новина українською

"Арсенал" продолжает активные поиски нападающего на замену Александру Ляказетту.

По информации The Mirror, в сферу интересов "канониров" попали нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс и форвард "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин.

Ранее сообщалось, что Ляказетт с большой долей вероятности покинет "Арсенал" в ближайшее время. Он может продолжить карьеру в "Барселоне".

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Лаказетт
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