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Арсенал нашел замену Ляказетту в Эвертоне
Лондонский клуб продолжает поиски нападающего
"Арсенал" продолжает активные поиски нападающего на замену Александру Ляказетту.
По информации The Mirror, в сферу интересов "канониров" попали нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс и форвард "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин.
Ранее сообщалось, что Ляказетт с большой долей вероятности покинет "Арсенал" в ближайшее время. Он может продолжить карьеру в "Барселоне".
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