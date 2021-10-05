Арсенал нашел замену Ляказетту в Эвертоне

"Арсенал" продолжает активные поиски нападающего на замену Александру Ляказетту.

По информации The Mirror, в сферу интересов "канониров" попали нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс и форвард "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин.

Ранее сообщалось, что Ляказетт с большой долей вероятности покинет "Арсенал" в ближайшее время. Он может продолжить карьеру в "Барселоне".