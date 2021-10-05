Возможно, это блок ценой в чемпионство. ВИДЕО, как Родри спас Сити от гола в игре с Ливерпулем

Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" стал настоящим украшением прошлых выходных. В итоге все завершилось ничьей 2:2, однако команда Юргена Клоппа вполне могла и выиграть. На последних минутах Фабиньо бил уже в пустые ворота, но Родри в невероятном подкате заблокировал полет мяча.

Пресс-служба "Манчестер Сити" решила отметить этот момент отдельным постом в социальных сетях и собрала тысячи лайков и восторженных комментариев.

"Трудно вспомнить, видел ли я когда-нибудь такой блок. Когда я смотрел это в прямом эфире, я был убежден, что это гол. Если Сити выиграет Лигу в один балл, мы вернемся к этому блоку как одному из величайших моментов в сезоне", написал один из комментаторов.

Другой отмечает, насколько важным Родри является для команды: