Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возможно, это блок ценой в чемпионство. ВИДЕО, как Родри спас Сити от гола в игре с Ливерпулем
Фантастическая реакция опорного хавбека
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" стал настоящим украшением прошлых выходных. В итоге все завершилось ничьей 2:2, однако команда Юргена Клоппа вполне могла и выиграть. На последних минутах Фабиньо бил уже в пустые ворота, но Родри в невероятном подкате заблокировал полет мяча.
Пресс-служба "Манчестер Сити" решила отметить этот момент отдельным постом в социальных сетях и собрала тысячи лайков и восторженных комментариев.
"Трудно вспомнить, видел ли я когда-нибудь такой блок. Когда я смотрел это в прямом эфире, я был убежден, что это гол. Если Сити выиграет Лигу в один балл, мы вернемся к этому блоку как одному из величайших моментов в сезоне", написал один из комментаторов.
Другой отмечает, насколько важным Родри является для команды:
"Мне нравится, как люди признали его значимость после финала Лиги Чемпионов ... Хотя Родри был наиболее критикуемыми игроком до этого. Иногда вы понимаете важность чего-то, когда его нет ".
Популярное сейчас
- Великий день. Ровно 25 лет назад Украина впервые победила ТОП-сборную
- "Мы – Одесса, вы – дерьмо". Ультрас Черноморца вывесили баннер в адрес команды
- Клуб Первой лиги отказался от голкипера Десны
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО