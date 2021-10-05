  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Возможно, это блок ценой в чемпионство. ВИДЕО, как Родри спас Сити от гола в игре с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возможно, это блок ценой в чемпионство. ВИДЕО, как Родри спас Сити от гола в игре с Ливерпулем

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Фантастическая реакция опорного хавбека

Возможно, это блок ценой в чемпионство. ВИДЕО, как Родри спас Сити от гола в игре с Ливерпулем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" стал настоящим украшением прошлых выходных. В итоге все завершилось ничьей 2:2, однако команда Юргена Клоппа вполне могла и выиграть. На последних минутах Фабиньо бил уже в пустые ворота, но Родри в невероятном подкате заблокировал полет мяча.

Пресс-служба "Манчестер Сити" решила отметить этот момент отдельным постом в социальных сетях и собрала тысячи лайков и восторженных комментариев.

"Трудно вспомнить, видел ли я когда-нибудь такой блок. Когда я смотрел это в прямом эфире, я был убежден, что это гол. Если Сити выиграет Лигу в один балл, мы вернемся к этому блоку как одному из величайших моментов в сезоне", написал один из комментаторов.

Другой отмечает, насколько важным Родри является для команды:

"Мне нравится, как люди признали его значимость после финала Лиги Чемпионов ... Хотя Родри был наиболее критикуемыми игроком до этого. Иногда вы понимаете важность чего-то, когда его нет ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Фабиньо Родри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.10.2021 в 20:17
Да, круто!
Ответить
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.10.2021 в 19:51
Після цього потрібно ввести якусь назву і для футболу, по аналогії з блок-шотом в баскетболі! ))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...