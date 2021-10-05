Эвертон всё ещё заинтересован в Ван де Беке из МЮ

"Эвертон" сохраняет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Беку, сообщает Sky Sports. Клуб уже пытался подписать игрока летом.

Летом Sky Sports сообщал, что "Эвертон" делал запрос по игроку в "МЮ", но "дьяволы" отказали в трансфере.

В интервью нидерландскому каналу спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс рассказал, что в конце трансферного окна агент игрока всё же пытался договориться об аренде футболиста, но сделка сорвалась.

"Вы всегда зависите от того, хочет ли клуб сотрудничать, и сейчас, в начале октября, многое все еще может произойти с травмами. "Юнайтед" играет на несколько фронтов. Сейчас трудно сказать (вернемся ли мы к трансферу в январе).

Напомним, что Ван де Бек в этом сезоне всего трижды выходил на поле в футболке "МЮ". Весь матч отыграл лишь однажды – в Кубке английской лиги.