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Эвертон всё ещё заинтересован в Ван де Беке из МЮ
Пытаются спасти игровое время нидерландца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Эвертон" сохраняет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Беку, сообщает Sky Sports. Клуб уже пытался подписать игрока летом.
Летом Sky Sports сообщал, что "Эвертон" делал запрос по игроку в "МЮ", но "дьяволы" отказали в трансфере.
В интервью нидерландскому каналу спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс рассказал, что в конце трансферного окна агент игрока всё же пытался договориться об аренде футболиста, но сделка сорвалась.
"Вы всегда зависите от того, хочет ли клуб сотрудничать, и сейчас, в начале октября, многое все еще может произойти с травмами. "Юнайтед" играет на несколько фронтов. Сейчас трудно сказать (вернемся ли мы к трансферу в январе).
Напомним, что Ван де Бек в этом сезоне всего трижды выходил на поле в футболке "МЮ". Весь матч отыграл лишь однажды – в Кубке английской лиги.
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