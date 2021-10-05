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Салах хочет получать в Ливерпуле 300-380 тысяч фунтов в неделю
Около 1.5 миллиона фунтов в месяц
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мохамед Салах хочет зарабатывать в "Ливерпуле" до 380 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Independent. Это почти вдвое больше зарплаты по его текущему контракту (200 тысяч фунтов в неделю).
Ранее сообщалось, что Салаха не устраивает его заработная плата в клубе и он хотел бы значительно её поднять, при подписании нового соглашения.
Текущий контракт 28-летнего египтянина с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне Мохамед провел за "Ливерпуль" матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Мо в 100 миллионов евро.
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