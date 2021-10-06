Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каррагер: Главным фаворитом в АПЛ остаётся Манчестер Сити
Экс-защитник назвал и четверку финалистов
Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер назвал главного претендента на титул в английской Премьер-лиге и предположил, как будет выглядеть первая четвёрка в конце сезона.
"Главным фаворитом остаётся "Манчестер Сити". Раньше возникали вопросы, как они будут играть, не сумев найти замену Серхио Агуэро. Но это оказалось обычным делом для Пепа Гвардиолы. У "Сити" было два сложнейших матча на выезде, но они сумели взять четыре очка, подтвердив свой статус фаворита.
Первая четвёрка на финише сезона: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", — приводит слова Каррагера The Telegraph.
Популярное сейчас
- "Это мой выбор". Дважды переболевший COVID-19 нападающий объяснил, почему отказывается от вакцинации
- Госдума назвала изображение украинского Крыма от УЕФА русофобией
- Травил соперников, подкупал судей, выиграл ЛЧ: главный мошенник французского футбола умер в 78 лет
- Фантастически высокий уровень. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца