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Каррагер: Главным фаворитом в АПЛ остаётся Манчестер Сити

Англия
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Экс-защитник назвал и четверку финалистов

Каррагер: Главным фаворитом в АПЛ остаётся Манчестер Сити

Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер назвал главного претендента на титул в английской Премьер-лиге и предположил, как будет выглядеть первая четвёрка в конце сезона.

"Главным фаворитом остаётся "Манчестер Сити". Раньше возникали вопросы, как они будут играть, не сумев найти замену Серхио Агуэро. Но это оказалось обычным делом для Пепа Гвардиолы. У "Сити" было два сложнейших матча на выезде, но они сумели взять четыре очка, подтвердив свой статус фаворита.

Первая четвёрка на финише сезона: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", — приводит слова Каррагера The Telegraph.

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль
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