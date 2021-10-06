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Ливерпуль может пожизненно отстранить фаната, который плюнул в членов штаба Манчестер Сити

Англия
(3 голосов)

Горожане пожаловались руководству мерсисайдцев

Ливерпуль может пожизненно отстранить фаната, который плюнул в членов штаба Манчестер Сити

Новина українською

"Ливерпуль" намерен наказать болельщика, который плюнул в членов тренерского штаба "Манчестер Сити" на игре 7-го тура английской Премьер-лиги (2:2), сообщает The Guardian.

По информации источника, расследование уже приближается к своему логическому завершению. Если вина болельщика действительно будет доказана, к нему будут применены штрафные санкции – вплоть до пожизненного запрета на посещение домашнего стадиона.

Напомним, "Манчестер Сити" пожаловался "Ливерпулю" на поведение одного из их фанатов, который, по словам представителей "горожан", плюнул в членов тренерского штаба команды.

Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за "горожан" отличились Фоден и Де Брёйне.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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