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Ливерпуль может пожизненно отстранить фаната, который плюнул в членов штаба Манчестер Сити
Горожане пожаловались руководству мерсисайдцев
"Ливерпуль" намерен наказать болельщика, который плюнул в членов тренерского штаба "Манчестер Сити" на игре 7-го тура английской Премьер-лиги (2:2), сообщает The Guardian.
По информации источника, расследование уже приближается к своему логическому завершению. Если вина болельщика действительно будет доказана, к нему будут применены штрафные санкции – вплоть до пожизненного запрета на посещение домашнего стадиона.
Напомним, "Манчестер Сити" пожаловался "Ливерпулю" на поведение одного из их фанатов, который, по словам представителей "горожан", плюнул в членов тренерского штаба команды.
Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за "горожан" отличились Фоден и Де Брёйне.
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