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Проблема с пиратскими трансляциями решена. Саудовцы вновь готовы приобрести Ньюкасл

Англия
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Говорим "до свидания" Майку Эшли?

Проблема с пиратскими трансляциями решена. Саудовцы вновь готовы приобрести Ньюкасл

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" может сменить руководство. По информации британской прессы, инвестиционный фонд Саудовской Аравии вновь готов оформить предложение о приобретении клуба.

Напомним, ранее сделка сорвалась из-за того, что саудовское правительство было связано со стриминговым сервисом, который осуществлял пиратские трансляции поединков Английской Премьер-лиги. На сегодняшний день этот вопрос урегулирован, переговоры могут начаться в ближайшее время.

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На данный момент "Ньюкаслом" руководит Майк Эшли. Он является президентом клуба с 2007 года.

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В статье: Ньюкасл
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Источник:
Sky Sports

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