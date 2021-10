Проблема с пиратскими трансляциями решена. Саудовцы вновь готовы приобрести Ньюкасл

"Ньюкасл" может сменить руководство. По информации британской прессы, инвестиционный фонд Саудовской Аравии вновь готов оформить предложение о приобретении клуба.

Напомним, ранее сделка сорвалась из-за того, что саудовское правительство было связано со стриминговым сервисом, который осуществлял пиратские трансляции поединков Английской Премьер-лиги. На сегодняшний день этот вопрос урегулирован, переговоры могут начаться в ближайшее время.

На данный момент "Ньюкаслом" руководит Майк Эшли. Он является президентом клуба с 2007 года.

A Saudi Arabian takeover of Newcastle United is close to being agreed.



Approval from the Premier League could come in the next 24 hours...#bbcfootball #NUFC