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Шакири: Я хотел поскорее покинуть Ливерпуль
Швейцарец остался в хороших отношениях с Юргеном Клоппом
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Лиона" и сборной Швейцарии Шердан Шакири рассказал о том, что он мог покинуть английский "Ливерпуль" раньше лета 2021-го, однако клуб не стал его отпускать.
"Я хотел поскорее покинуть "Ливерпуль". Но мне не разрешили, клуб меня не отпустил. Для меня важно то, что я ушёл. Также были предложения из Испании и Италии.
Нельзя говорить, что я потерял год, Юрген Клопп нашёл для меня новый вызов. Я общался с ним по телефону перед этим. Когда время пришло, он написал мне. Он пожелал мне удачи и сказал, что я хороший игрок и хороший человек. У нас никогда не было проблем, у нас были очень хорошие отношения. Но я нуждался в новом вызове, это нормально в футболе", — приводит слова Шакири Watson.
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