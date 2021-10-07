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Джек Уилшир тренируется с Арсеналом

Англия
(1 голосов)

Игрок не смог найти себе клуб

Джек Уилшир тренируется с Арсеналом

Новина українською

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир начал тренироваться с лондонским клубом. В настоящее время он является свободным агентом. После истечения контракта с "Борнмутом" Уилшир не смог найти себе новую команду.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разрешил Уилширу поддерживать форму на базе лондонцев и работать вместе с футболистами команды. Пресс-служба лондонцев опубликовала фотографии с тренировок, на которых присутствует Уилшир.

"Мы хотим помочь Джеку приготовиться к следующему этапу в карьере, физически, ментально. Он хочет в будущем стать тренером. И мы рады помочь ему, предоставить возможность. Я очень рад, что он снова с нами.

Мы с ним пообщались. Он понимает, в какой ситуации находится, что требуется. Мы в клубе решили, что разрешить ему тренироваться с нами будет хорошей и правильной идеей", — сказал Артета клубной пресс-службе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Джек Уилшир
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Комментарии (1)
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Dabo93
07.10.2021 в 18:07
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