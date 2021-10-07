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Официально: инвестиционный фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Сделка десятилетия

Официально: инвестиционный фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Инвестиционный фонд державных инвестиций Саудовской Аравии приобрел 100% активов "Ньюкасла", сообщает официальный твиттер клуба. Активы организации в 14 раз превышают активы владельцев "Манчестер Сити".

Сообщается, что АПЛ получила гарантии, что клуб не будет управляться напрямую правительством Саудовской Аравии.

Суммарные финансовые активы фонда – 430 миллиардов евро.

"Это долгосрочное вложение для больших достижений. Наша цель связана с болельщиками – создать стабильно успешную команду, которая регулярно соревнуется за главные трофеи", – заявил генеральный директор PCP Capital Partners Стейвли.

Напомним, что слухи о готовящейся сделке были ещё весной, но они быстро утихли. Тем не менее, за последние сутки они так же быстро набрали обороты.

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В статье: Саудовская Аравия Ньюкасл
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
07.10.2021 в 20:58
А кто-то касательно Суперлиги сопли в протесте распускал..
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0
0
Judas (Київ)
07.10.2021 в 20:56
Фартонуло)
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0
0
avatar
Maldini (Киев)
07.10.2021 в 20:51
Ничего Святого!Это Родина футбола,но ни как ни Африки?!За деньги готовы и мать родну продать!!!
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0
0
Judas (Київ)
07.10.2021 в 20:55
Причем тут Африка?
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
07.10.2021 в 20:47
В нас би щось прикупили
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.10.2021 в 20:44
Ммм круто, а то нам ПСЖ не хватало.
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+1
0
friday13 (Львів)
07.10.2021 в 20:36
карпати купіть
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+1
0


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