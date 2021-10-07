Официально: инвестиционный фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл

Инвестиционный фонд державных инвестиций Саудовской Аравии приобрел 100% активов "Ньюкасла", сообщает официальный твиттер клуба. Активы организации в 14 раз превышают активы владельцев "Манчестер Сити".

???? An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

Сообщается, что АПЛ получила гарантии, что клуб не будет управляться напрямую правительством Саудовской Аравии.

Суммарные финансовые активы фонда – 430 миллиардов евро.

"Это долгосрочное вложение для больших достижений. Наша цель связана с болельщиками – создать стабильно успешную команду, которая регулярно соревнуется за главные трофеи", – заявил генеральный директор PCP Capital Partners Стейвли.

Напомним, что слухи о готовящейся сделке были ещё весной, но они быстро утихли. Тем не менее, за последние сутки они так же быстро набрали обороты.