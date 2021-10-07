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Фанаты Ньюкасла прыгают от счастья после объявления, что их клуб купили арабы – Видео

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Через 9 месяцев ожидается прирост рождаемости в Ньюкасл-апон-Тайне

Фанаты Ньюкасла прыгают от счастья после объявления, что их клуб купили арабы – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Фанаты "Ньюкасла" празднуют приобретение клуба Саудовским государственным инвестиционным фондом на площади перед стадионом. Летит пиво, стаканы, одежда.

Напомним, что сегодня была официально подтверждена сделка по приобритению "Нькасла" Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Его состояние в 14 раз привышает состояние владельца "Манчестер Сити" и на 130 миллиардов евро больше, чем состояние владельцев "ПСЖ".

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В статье: Саудовская Аравия Ньюкасл
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Комментарии (4)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.10.2021 в 22:58
Обезьяны)
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Technical
07.10.2021 в 22:41
Йоп, які ж вони там помішані на футболі ) Можна лиш позаздрити
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Wreck (Киев)
07.10.2021 в 21:32
Если не будет хорошего менеджмента, то бабки в трубу. Ман Сити стал топ клубом не только из-за денег)
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Red_Cat (Салоники)
07.10.2021 в 21:19
плебеи, скоро будете обрезание делать.
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