Фанаты Ньюкасла прыгают от счастья после объявления, что их клуб купили арабы – Видео

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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фанаты "Ньюкасла" празднуют приобретение клуба Саудовским государственным инвестиционным фондом на площади перед стадионом. Летит пиво, стаканы, одежда.
Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies. ⚪️⚫️ #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2021
[???? @JoshHalliday]pic.twitter.com/uoPepjQXlP
Напомним, что сегодня была официально подтверждена сделка по приобритению "Нькасла" Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Его состояние в 14 раз привышает состояние владельца "Манчестер Сити" и на 130 миллиардов евро больше, чем состояние владельцев "ПСЖ".
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