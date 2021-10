Фанаты Ньюкасла прыгают от счастья после объявления, что их клуб купили арабы – Видео

Фанаты "Ньюкасла" празднуют приобретение клуба Саудовским государственным инвестиционным фондом на площади перед стадионом. Летит пиво, стаканы, одежда.

Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies. ⚪️⚫️ #NUFC



[???? @JoshHalliday]pic.twitter.com/uoPepjQXlP