  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жена убитого в Саудовской Аравии журналиста: Принц близок к тому, чтобы запятнать спорт
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена убитого в Саудовской Аравии журналиста: Принц близок к тому, чтобы запятнать спорт

Англия
(1 голосов)

Катар уже давно пятнает футбол

Жена убитого в Саудовской Аравии журналиста: Принц близок к тому, чтобы запятнать спорт

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Хатидже Дженгиз, невеста убитого в 2018 году журналиста Джамала Хашогги, высказалась по поводу приобретения "Ньюкасла" инвестиционным фондом, имеющим отношение к саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману, сообщает The Telegraph.

"Спустя всего несколько дней после третьей годовщины убийства ужасно узнавать, что наследный принц близок к тому, чего хочет: отмыть свою репутацию и запятнать спорт.

Правосудие после убийства Джамала еще не свершилось. Я призываю АПЛ не сдаваться, в этот момент следует проявить твердость принципов и храбрость. Это покажет убийцам, что нельзя отмыться от преступлений. Лига должна подавать пример футбольным фанатам и всем людям, должна говорить убийцам нет", – сказала женщина.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Хашогги был лишен жизни в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.

Принца Мухаммеда бен Салмана обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Саудовская Аравия Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
XPOH (california)
07.10.2021 в 22:48
В Турции убили журналиста-саудита живущего в США. Убили в консульстве Саудовской Аравии по приказу Заместителя наследного принца Саудовской Аравии. А Катар уже давно пятнает футбол... Пpoфессионалы за работой на ua-football
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...