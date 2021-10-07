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Жена убитого в Саудовской Аравии журналиста: Принц близок к тому, чтобы запятнать спорт
Катар уже давно пятнает футбол
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хатидже Дженгиз, невеста убитого в 2018 году журналиста Джамала Хашогги, высказалась по поводу приобретения "Ньюкасла" инвестиционным фондом, имеющим отношение к саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману, сообщает The Telegraph.
"Спустя всего несколько дней после третьей годовщины убийства ужасно узнавать, что наследный принц близок к тому, чего хочет: отмыть свою репутацию и запятнать спорт.
Правосудие после убийства Джамала еще не свершилось. Я призываю АПЛ не сдаваться, в этот момент следует проявить твердость принципов и храбрость. Это покажет убийцам, что нельзя отмыться от преступлений. Лига должна подавать пример футбольным фанатам и всем людям, должна говорить убийцам нет", – сказала женщина.
Хашогги был убит 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Хашогги был лишен жизни в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.
Принца Мухаммеда бен Салмана обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.
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