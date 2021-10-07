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Новый главный директор Ньюкасла: Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим

Англия
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Ожидаются громкие трансферы

Новый главный директор Ньюкасла: Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Аманда Стэйвли, новый главный директор "Ньюкасла", в интервью Sky Sports рассказала о планах нового руководства. "В АПЛ лучший футбол в мире, а "Ньюкасл" – лучшая команда в мире", – заявила она.

"Ньюкасл заслуживает быть на вершине АПЛ. Мы хотим туда попасть. Потребуется время, но мы доберемся до самого верха.

Мы гордимся тем, что стали частью Премьер-лиги. Тут очень серьезная конкуренция, это нам нравится. В АПЛ лучший футбол в мире, а "Ньюкасл" – лучшая команда в мире.

Мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим. Но это значит, что нам понадобится проявить терпение, что нужны вложения.

У нас отличный состав. Мы заинтересованы в том, чтобы дополнительно его укрепить, но для этого надо работать в рамках финансового фэйр-плей. Но не сомневайтесь, мы хотим инвестировать во все уровни клуба. Мы хотим заполучить лучший состав.

Я пообщалась с тренером, мы представились. Мы собираемся побеседовать с ним в ближайшие дни. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем тренера, о возможных покупках. Мы собираемся оценить все, что касается спортивной деятельности, оценить коммерческую сторону, а уже потом принимать решения", – сказала Стэйвли.

Напомним, что сегодня официально подтвердилась сделка о покупке "Ньюкасла" Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. АПЛ получила гарантии, что государство управлять клубом не будет.

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В статье: Саудовская Аравия Ньюкасл Аманда Стейвли
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Источник:
skysports.com

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