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Новый главный директор Ньюкасла: Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим
Ожидаются громкие трансферы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Аманда Стэйвли, новый главный директор "Ньюкасла", в интервью Sky Sports рассказала о планах нового руководства. "В АПЛ лучший футбол в мире, а "Ньюкасл" – лучшая команда в мире", – заявила она.
"Ньюкасл заслуживает быть на вершине АПЛ. Мы хотим туда попасть. Потребуется время, но мы доберемся до самого верха.
Мы гордимся тем, что стали частью Премьер-лиги. Тут очень серьезная конкуренция, это нам нравится. В АПЛ лучший футбол в мире, а "Ньюкасл" – лучшая команда в мире.
Мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим. Но это значит, что нам понадобится проявить терпение, что нужны вложения.
У нас отличный состав. Мы заинтересованы в том, чтобы дополнительно его укрепить, но для этого надо работать в рамках финансового фэйр-плей. Но не сомневайтесь, мы хотим инвестировать во все уровни клуба. Мы хотим заполучить лучший состав.
Я пообщалась с тренером, мы представились. Мы собираемся побеседовать с ним в ближайшие дни. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем тренера, о возможных покупках. Мы собираемся оценить все, что касается спортивной деятельности, оценить коммерческую сторону, а уже потом принимать решения", – сказала Стэйвли.
Напомним, что сегодня официально подтвердилась сделка о покупке "Ньюкасла" Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. АПЛ получила гарантии, что государство управлять клубом не будет.
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