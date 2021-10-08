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Сорокам нужен атакующий футбол. Экс-тренер донецкого Шахтера может возглавить Ньюкасл Юнайтед

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Шейхи ищут нового коуча

Сорокам нужен атакующий футбол. Экс-тренер донецкого Шахтера может возглавить Ньюкасл Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист портала HITC Дэнни Оуэн сообщает, что новые боссы английского клуба "Ньюкасл Юнайтед" хотят видеть на поле в исполнении "сорок" яркий атакующий футбол. Олдскульный менеджер Стив Брюс – откровенно не самый лучший кандидат на эту роль, поэтому руководство почти наверняка заменит опытного специалиста. К тому же, сам Брюс не питает иллюзий относительно своего будущего в клубе.

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Как сообщает источник, главным претендентом на должность главного тренера "Ньюкасла" прямо сейчас является Паулу Фонсека. Экс-наставник "Шахтера" и "Ромы" на данный момент нигде не трудоустроен.

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Напомним, по информации британских СМИ, в улучшение инфраструктуры на "Сент-Джеймс Парк" будет инвестировано около четверти миллиарда фунтов стерлингов.

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В статье: Стив Брюс Ньюкасл Паулу Фонсека
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Источник:
HITC

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2021 в 10:45
а Шева пролетает ???
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+2
0
can (Торонто, Львов)
08.10.2021 в 11:10
За Уместный троллинг и Достойный юмор - +++, но, думаю, Шева со своим штабом, в случае приобретения хороших игроков, в Англии был бы не хуже Фонсеки.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.10.2021 в 10:45
кобину пусть позвонят
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+2
-1


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