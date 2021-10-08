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Сорокам нужен атакующий футбол. Экс-тренер донецкого Шахтера может возглавить Ньюкасл Юнайтед
Шейхи ищут нового коуча
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист портала HITC Дэнни Оуэн сообщает, что новые боссы английского клуба "Ньюкасл Юнайтед" хотят видеть на поле в исполнении "сорок" яркий атакующий футбол. Олдскульный менеджер Стив Брюс – откровенно не самый лучший кандидат на эту роль, поэтому руководство почти наверняка заменит опытного специалиста. К тому же, сам Брюс не питает иллюзий относительно своего будущего в клубе.
Как сообщает источник, главным претендентом на должность главного тренера "Ньюкасла" прямо сейчас является Паулу Фонсека. Экс-наставник "Шахтера" и "Ромы" на данный момент нигде не трудоустроен.
Напомним, по информации британских СМИ, в улучшение инфраструктуры на "Сент-Джеймс Парк" будет инвестировано около четверти миллиарда фунтов стерлингов.
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