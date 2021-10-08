"Важно для климата и человечества". Игрок Манчестер Сити оплатит посадку 5 тысяч деревьев

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган примет участие в благотворительной акции – немец оплатит посадку пяти тысяч деревьев в Германии и Турции, страны пострадали от наводнений и лесных пожаров соответственно.

Гюндоган хочет собрать дополнительные средства для помощи тем регионам, которые особенно пострадали. Илкай планирует организовать аукцион, где будут выставлены билеты на матчи, игровая форма, бутсы и т.д. Немец с турецкими корнями желает повысить осведомленность людей в вопросах изменений климата:

"Для меня как человека, у которого есть друзья и родственники в обеих странах, это было тяжелое время. Изменения климата сыграли в этом свою роль. Подобное не должно быть обыденностью. Даже в начальной школе объясняют, что деревья важны для человечества и для нашего климата".