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Национальный герой. Сегодня День рождения у Звонимира Бобана

Англия
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Ненадолго пересекся с Шевченко в "Милане".

Национальный герой. Сегодня День рождения у Звонимира Бобана

Getty Images / Global Images Ukraine

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Звонимир Бобан родился 8 октября 1968 года. Югославский и хорватский футболист, спортивный журналист и функционер. Бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии. С 2016-го по 2019 год занимал должность заместителя генерального секретаря ФИФА.

Бобан – четырехкратный победитель Серии А в составе "Милана", обладатель ЛЧ и Суперкубка УЕФА. Также немного проиграл за "Бари" и "Сельту" на правах аренды. Начинал карьеру в "Динамо" (Загреб).

Звонимир стал национальным героем Хорватии после эпизода 13 мая 1990 года, когда матч в Загребе между местным "Динамо" и белградской "Црвеной Звездой" превратился в побоище между болельщиками. После того, как в стычки вмешалась полиция, Бобан тоже вмешался в драку и ударил полицейского, ударившего одного из болельщиков "Динамо".

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Эта история попала в фокус внимания общественности, взбудораженной недавней победой сторонников преобразования Югославии в конфедерацию на выборах в Хорватии, и считается одним из эпизодов в развитии внутриюгославского кризиса, приведшего к гражданской войне. Бобан был дисквалифицирован Федерацией футбола Югославии на 6 месяцев и не смог принять участие в финальном турнире ЧМ-1990.

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В статье: Звонимир Бобан
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