Форварду МЮ присвоена почетная докторская степень Манчестерского университета

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Маркус Рашфорд получил почетную докторскую степень Манчестерского университета. Церемония прошла на стадионе "МЮ" "Олд Траффорд".

Форвард был отмечен за деятельность, которая связана с обеспечением едой детей в нуждающихся семьях в Великобритании, а также за выдающиеся спортивные достижения. Первоначально об этом было объявлено год назад, однако из-за пандемии церемония состоялась только вчера, 7 октября.

Таким образом, в свои 23 года Рашфорд стал самым молодым обладателем данной степени. До него этой чести были удостоены экс-менеджер "МЮ" Алекс Фергюсон и бывший футболист "красных дьяволов" Бобби Чарльтон.