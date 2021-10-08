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Форварду МЮ присвоена почетная докторская степень Манчестерского университета

Англия
(1 голосов)

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Форварду МЮ присвоена почетная докторская степень Манчестерского университета

Man Utd

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Маркус Рашфорд получил почетную докторскую степень Манчестерского университета. Церемония прошла на стадионе "МЮ" "Олд Траффорд".

Форвард был отмечен за деятельность, которая связана с обеспечением едой детей в нуждающихся семьях в Великобритании, а также за выдающиеся спортивные достижения. Первоначально об этом было объявлено год назад, однако из-за пандемии церемония состоялась только вчера, 7 октября.

Таким образом, в свои 23 года Рашфорд стал самым молодым обладателем данной степени. До него этой чести были удостоены экс-менеджер "МЮ" Алекс Фергюсон и бывший футболист "красных дьяволов" Бобби Чарльтон.

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В статье: Алекс Фергюсон Бобби Чарльтон Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Man Utd

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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
08.10.2021 в 13:48
....охренеть, - Рашворд! Есть сердце и воля !....
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