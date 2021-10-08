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Назван лучший тренер месяца в АПЛ

Англия
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Им стал наставник Арсенала

Назван лучший тренер месяца в АПЛ

Фото: Arsenal / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признан лучшим по итогам сентября в английской премьер-лиге.

Лондонская команда в прошедшем месяце добилась трех побед: на "Норвичем" (1:0), "Бернли" (1:0) и "Тоттенхэмом" (3:1).

Лучший тренер месяца в Премьер-лиге выбирался по результатам голосования болельщиков и группы экспертов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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