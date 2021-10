“У нас такие же амбиции как у ПСЖ и Ман Сити”. Зачем Саудовская Аравия приобрела Ньюкасл

“Мы вернули наш клуб назад”! Среди сотен болельщиков “Ньюкасла” в четверг вечером у “Сент-Джеймс Парка” можно было встретить флаги Саудовской Аравии, кто-то нарядился правителем страны Мухаммедом ибн Салманом. Но прежде всего фаны “Ньюкасла” праздновали уход крайне непопулярного владельца, Майка Эшли. Что будет дальше – вопрос другой.

А сейчас приход саудовцев в английский футбол не вызывает всеобщего восторга и ликования. Совсем наоборот. “Печальный день для футбола”, – пишет глава спортивной редакции The Independent Мигель Дилэйни. “Футбол в своем бесславии достиг нового дна”, – соглашается с ним Оливер Браун в The Telegraph.

Факты следующие: консорциум из Суверенного фонда Саудовской Аравии и компаний PCP Capital Partners и RB Sports & Media приобрел 100% акций у “Ньюкасла” у британского миллиардера Майка Эшли за 305 млн фунтов. Фонд получил 80% акций, остальные две компании по 10%. Консорциум организовала британская финансистка Аманда Стэвли, глава компании PCP Capital Partners. Она живет в Дубае, имеет обширные связи на Ближнем Востоке и в свое время принимала участие в покупке шейхом Мансуром “Манчестер Сити”. Стэвли пыталась купить “Ньюкасл” на протяжении четырех лет.

Смена владельцев “Ньюкасла” – событие скорее геополитическое, чем футбольное. Его нужно разобрать в разных контекстах:

Футбол и sport-washing

“Мухаммед ибн Салман, убийца Хашогги, архитектор голода в Йемене, фактически становится владельцем клуба английской Премьер-лиги. Представьте себе реакцию, если бы, например, Башар аль-Асад купил “Ньюкасл”. Лицемерие запада в вопросах прав человека не знает границ”. Мехди Хасан

Второго октября 2018 года писатель, журналист и колумнист Washington Post Джамаль Хашогги зашел на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для развода и заключения нового брака. Его невесте Хатидже Дженгиз не было разрешено войти в помещение. Ни она, ни кто-либо другой больше никогда не видел Хашогги. В консульстве его встретил отряд из 15 убийц-наемников, присланных из Саудовской Аравии. Хашогги избили, задушили и расчленили хирургической пилой.

Саудовская Аравия сперва отрицала своею причастность к убийству, но доказательства ее причастности были неопровержимыми. В 2019 году в 100-страничном отчете ООН Саудовская Аравия была признана ответственной за “преднамеренную казнь, внесудебное убийство Хашогги”, а через два года США рассекретили отчет разведки, согласно которому наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман одобрил операцию по убийству Хашогги.

Мухаммед ибн Салман, он же де-факто правитель Саудовский Аравии, он же председатель Суверенного фонда Саудовской Аравии, он же новый владелец “Ньюкасла”.

I hope the fans and players of @NUFC will hold their owners to account and ask them why no one knows where Jamal's body is yet? Why has there been no Justice for Jamal? This is such a shame. #Newcastletakeover #JamalKhashoggi #justiceforjamal pic.twitter.com/JrO3K030H4 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 7, 2021

Наследному принцу вменяют в вину и разрушительную войну в Йемене, которая привела к крупнейшей гуманитарной катастрофе – 80% 26-миллионного населения Йемена нуждается в гуманитарной помощи.

Мухаммед ибн Салман не считается со своими критиками. Саудовская Аравия занимает 170 место в рейтинге свободы прессы. За ведение пародийного аккаунта в социальных сетях можно получить 20 лет тюрьмы.

Наследный принц в итоге назвал убийство Хашогги ошибкой, но продолжает отрицать свое причастие к одобрению плана. Пять из 15 наемников были приговорены к смертной казни.

Isn't life strange? Newcastle's new owners now have a team captained by a person with the same name as a man who was brutally murdered by a death squad flown out on a plane also owned by them. — tariq panja (@tariqpanja) October 7, 2021

Инцидент с Хашогги серьезно ударил по репутации Салмана. “Саудовцы пытаются сделать все, что в их силах, чтобы восстановить свое имя. Как ранее катарцы и эмираты, они определили, что спорт – это очень сильный инструмент мягкой силы”, – говорит в интервью The Independent Кортни Фрир, эксперт центра Ближнего Востока Лондонской школы экономики. Критика со стороны СМИ будет иметь меньшее значение, чем появление новых бизнес-возможностей. Сотни тысяч болельщиков тоже будут только благодарны.

Так званый sport-washing – более утонченный способ отбелить свой образ, чем традиционный PR. “Ньюкасл” был выбран не случайно – это большой исторический клуб в самой популярной лиге мира. У него есть стадион на 50000 и огромная армия болельщиков, которая хочет вновь обрести надежду после лет стагнации под руководством Эшли (об этом позже).

Контроль над пиратством

“Премьер-лига получила юридические обоснования того, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать футбольный клуб “Ньюкасл Юнайтед”. АПЛ

Консорциум во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии сделал первый шаг к покупке “Ньюкасла” еще в июле прошлого года, и позже даже сделал заявление о выходе из сделки из-за промедления АПЛ. Но нужно понять, что руководство Премьер-лиги не давало одобрения на сделку не из-за возражений Amnesty International и других организаций, занимающихся правами человека.

Было два препятствия: вопрос с нелегальной трансляцией АПЛ в Саудовской Аравии, и конечным бенефициаром клуба.

В июне 2017 года Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны региона прекратили дипломатические отношения с Катаром и объявили ему блокаду, полностью изолировав страну организатора ЧМ-2022.

Помимо всего прочего, Саудовская Аравия запретила вещание на своей территории катарского телеканала beIN Sports, который владеет правами на трансляцию АПЛ и других спортивных соревнований, и оперирует в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Вместо beIN Sports любители футбола в Саудовской Аравии смогли подключить сервис beoutQ, который просто-напросто воровал сигнал катарского телеканала. Из-за распространения beoutQ Саудовская Аравия попала в “специальный отчет 301” торгового представительства США, ежегодный список стран, которые не обеспечивают правовую охрану интеллектуальной собственности.

beIN Sports обращался с жалобами на Саудовскую Аравию во Всемирную торговую организацию, и АПЛ содействовала ему в этом процессе. Транслятор также требовал компенсацию в 1 млрд долларов в международном арбитраже.

Четвертого января 2021 года Саудовская Аравия и Катар при посредничестве Кувейта и США вновь восстановили дипломатические отношения. Блокада была снята. Через девять месяцев, в среду шестого октября, beIN Sports сообщил о возобновлении вещания в Саудовской Аравии. В четверг “Ньюкасл” оказался в руках консорциума.

Второе препятствие – пункт Премьер-лиге о владельцах и директорах.

“Критерий владельцев и директоров” АПЛ устанавливает требования, которые могут позволить или запретить определенному человеку владеть клубом. Уголовные приговоры за разные виды преступлений, организация договорных матчей и другие правонарушения могут быть препятствием к владению клуба АПЛ.

Новым владельцам “Ньюкасла” нужно было убедить лигу, что Суверенный фонд Саудовской Аравии, владеющими активами в 500 млрд долларов, и Королевство Саудовской Аравии – не пересекаются. Если это две разные структуры, фонд не нужно будет обвинять в нарушениях правах человека, в голоде в Йемене, в убийстве Хашогги. Премьер-лига утверждает, что она получила юридические обоснования того, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать футбольный клуб “Ньюкасл Юнайтед”. Суверенный фонд, созданный от имени правительства Саудовской Аравии, с наследным принцем в качестве председателя, признан параллельной структурой. Как это возможно, учитывая, что Саудовская Аравия – абсолютная монархия, Премьер-лига умалчивает.

Пока Майк Эшли

“Майк Эшли ушел, и мне нужно ущипнуть себя, чтобы поверить в это. В последнее время сложно было испытывать какие-то чувства к “Ньюкаслу”, помимо злости и разочарования. Мы так долго были тенью. Мы едва существовали. Мы существовали как зомби – полумертвые и полуживые. “Ньюкасл” пинал мяч, он выполнял какие-то функции, но даже не пытайтесь нащупать у него пульс”. Алан Ширер

Майк Эшли был ужасным владельцем. Он купил “Ньюкасл” 14 лет назад за 134 млн фунтов, назвал себя футбольным фанатом, сказал, что хочет “получать удовольствие и выигрывать трофеи”.

Вскоре, к своему удивлению, Эшли обнаружил, что ему нужно за 60 дней оплатить 57 млн долгов “Ньюкасла”. Покупка клуба стоила Эшли уже 191 млн. Спустя 16 месяцев после приобретения “Ньюкасла”, он выставил клуб на продажу.

Эшли не церемонился ни с кем. Он рассорился с легендами клуба Кевином Киганом и Аланом Ширером. Ему было плевать на мнения болельщиков. На некоторое время “Сент-Джеймс Парк” был переименован в “Sports Direct Арену”, реклама ритейл-компании Майка Эшли “украшает” каждое свободное место на стадионе. “Ньюкасл” получал за это только один млн фунтов в год.

За 14 лет правления Эшли “Ньюкасл” дважды вылетал в Чемпионшип. Инфраструктура клуба устарела. Главное для Эшли было удерживать клуб на плаву, чтобы в итоге можно было найти нового покупателя. Трансферная политика “Ньюкасла” была хаотична и по большей части провальна. У клуба не было видения, стратегии, идентичности. К его управлению привлекались крайне некомпетентные люди.

Самое главное “достижение” Эшли – он вселил апатию в болельщиков “Ньюкасла”. Это город одной команды из помешанного на футболе региона. “Ньюкасл” не выигрывает ничего на протяжении 52 лет. Его фанаты хотели бы просто надеяться, что их клуб когда-то снова будет компетентным, хотя бы как в начале 2000-х, когда он играл в Лиге чемпионов. Но Эшли цинично лишал их надежд и иллюзий. Когда у команды наконец-то появился популярный тренер в лице Рафы Бенитеса, Эшли отказывался его поддерживать трансферами, подчеркивая, кто в доме хозяин. После ухода испанского тренера “Ньюкасл” выбросил 50 млн фунтов на Жоэлинтона, бразильского форварда, не умеющего забивать голы.

“Ньюкасл иногда играл в худший футбол, который я видел в своей жизни”, – признается Алан Ширер. Последней каплей для болельщиков стало назначение тренером Стива Брюса, который до сих пор во главе команды. Новые владельцы принимают “Ньюкасл” на 19-м месте после семи туров АПЛ и без единственный победы.

Дошло до того, что пару лет назад 10000 болельщиков “Ньюкасла” отказались от сезонных абонементов. Они просто не могли больше терпеть.

Но что хуже, резонно спрашивает колумнист The Guardian Барни Роуни: когда твой владелец использует стадион как бесплатную рекламу или казнит в день 37 человек? Когда назначает некомпетентных людей или сбрасывает бомбы на Йемен?

Проблема в том, что инвестиции Саудовской Аравии – институализированные. Суверенный фонд имеет доли в компаниях Boeing, Citigroup, Facebook, Disney, Bank of America, British Petroleum и Uber. Саудовская Аравия – один из важнейших торговых партнеров западного мира в ближневосточном регионе. Если КСА разрешено вкладывать деньги в другие сферы экономики и инфраструктуры, почему футбол должен быть в стороне?

Амбиции новых владельцев

“Мы не хотим давать обещания, которые не сможем выполнить”. Аманда Стэвли

Лицом нового проекта “Ньюкасла” стала Аманда Стэвли. В четверг после покупки клуба она так обозначила цели нового руководства:

“Хотим ли мы выиграть Премьер-лигу через пять-десять лет? Да. Мы хотим выигрывать трофеи. Но для трофеев нужны инвестиции, время, терпение и тяжелая работа. Мы верим в долгосрочный успех “Ньюкасла”. Мы инвестируем в будущее. Конечно же, что касается трофеев, у нас такие же амбиции, как у “Манчестер Сити” и ПСЖ, но это займет время”.

“Мы не хотим давать обещания, которые не сможем выполнить. Нужно время, чтобы реализовать наши большие амбиции. Мы будем инвестировать не только в игроков, но и в клуб”.

"Newcastle United deserves to be top of the Premier League - it will take time but we will get there" ????



Amanda Staveley outlines the vision for #NUFC in the next 5-10 years ???? — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 7, 2021

Новые владельцы утверждают, что клуб будет развиваться органично. Но, конечно же, всем интересно, какого тренера и каких игроков пригласят “сороки” в ближайшее трансферное окно. Эшли покинул “Ньюкасл” с положительным балансом. До старта пандемии правила Премьер-лиги позволяли клубам уйти в убытки не больше, чем на 105 млн фунтов за три сезона. Достаточное поле для маневра. Ожидаются, что саудовцы вложат в новых игроков 200 млн фунтов в ближайшие четыре трансферных окна.

Прежде всего, говорит Аманда Стэвли, нужно вернуть болельщикам надежду и вдохнуть новую жизнь в северо-восточный регион. И конечно же, она утверждает, что покупка “Ньюкасла” – это никакой не sport-washing.