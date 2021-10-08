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Линекер: Салах должен был стать лучшим игроком месяца
Но победил Роналду
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал итоги голосования за звание лучшего игрока сентября в английской Премьер-лиге.
Напомним, что в борьбе за эту награду победил португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Он играл потрясающе, но приз должен был уверенно выиграть Мохамед Салах", — написал Линекер в своём "твиттере".
В список претендентов, помимо Роналду и Салаха, входили Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Аллан Сент-Максимен ("Ньюкасл Юнайтед") и Исмаила Сарр ("Уотфорд").
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