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Линекер: Салах должен был стать лучшим игроком месяца

Англия
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Но победил Роналду

Линекер: Салах должен был стать лучшим игроком месяца

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал итоги голосования за звание лучшего игрока сентября в английской Премьер-лиге.

Напомним, что в борьбе за эту награду победил португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Он играл потрясающе, но приз должен был уверенно выиграть Мохамед Салах", — написал Линекер в своём "твиттере".

В список претендентов, помимо Роналду и Салаха, входили Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Аллан Сент-Максимен ("Ньюкасл Юнайтед") и Исмаила Сарр ("Уотфорд").

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В статье: Криштиану Роналду Гари Линекер Мохамед Салах
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