Роналду: Горжусь, что меня выбрали игроком месяца

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября, опубликовал пост, посвящённый этому событию.

"Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких прекрасных футболистов в Премьер-лиге. Спасибо всем моим одноклубникам в „Манчестер Юнайтед“, я не смог бы этого добиться без них. Давайте продолжать упорно работать, и результаты придут", — написал Роналду.

В список претендентов на награду также входили Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Аллан Сент-Максимен ("Ньюкасл Юнайтед") и Исмаила Сарр ("Уотфорд").