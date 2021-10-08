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Роналду: Горжусь, что меня выбрали игроком месяца
Криштиану рад, что получил эту награду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября, опубликовал пост, посвящённый этому событию.
"Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких прекрасных футболистов в Премьер-лиге. Спасибо всем моим одноклубникам в „Манчестер Юнайтед“, я не смог бы этого добиться без них. Давайте продолжать упорно работать, и результаты придут", — написал Роналду.
В список претендентов на награду также входили Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Аллан Сент-Максимен ("Ньюкасл Юнайтед") и Исмаила Сарр ("Уотфорд").
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