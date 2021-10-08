Спортивный директор МЮ поддержал Сульшера, на фоне акции #OleOut

Джон Мерто, спортивный директор "Манчестер Юнайтед", поддержал Сульшера на фоне акции #OleOut (Сульшер – на выход) в соцсетях, сообщает ESPN. "Мы не будем отвлекаться на то, что пишут в социальных сетях, где иногда создается истерия", – заявил он.

"У нас есть долгосрочная стратегия и уверенность в том, в каком направлении мы движемся. Премьер-лига – одна из самых конкурентных лиг в мире, но мы на сто процентов готовы к этому вызову.

Мы не можем отклоняться от нашего плана. Оле и его штаб очень сосредоточены на этом. Мы не будем отвлекаться на то, что пишут в социальных сетях, где иногда создается истерия. Это часть современного футбола, но мы остаемся сосредоточенными.

Мы считаем, что у команды есть талант и характер, чтобы добиться успеха", – сказал Мерто в общении с фанатами.

Напомним, что у "Манчестер Юнайтед" в последних 4 играх всего 1 победа спасенная на 90 минуте с "Вильярреалом". "Дьяволы" проиграли "Астон Вилле" и "Вест Хэму", а с "Эвертоном" сыграли вничью.