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Спортивный директор МЮ поддержал Сульшера, на фоне акции #OleOut

Англия
(1 голосов)

Клуб уверен в менеджере

Спортивный директор МЮ поддержал Сульшера, на фоне акции #OleOut

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Джон Мерто, спортивный директор "Манчестер Юнайтед", поддержал Сульшера на фоне акции #OleOut (Сульшер – на выход) в соцсетях, сообщает ESPN. "Мы не будем отвлекаться на то, что пишут в социальных сетях, где иногда создается истерия", – заявил он.

"У нас есть долгосрочная стратегия и уверенность в том, в каком направлении мы движемся. Премьер-лига – одна из самых конкурентных лиг в мире, но мы на сто процентов готовы к этому вызову.

Мы не можем отклоняться от нашего плана. Оле и его штаб очень сосредоточены на этом. Мы не будем отвлекаться на то, что пишут в социальных сетях, где иногда создается истерия. Это часть современного футбола, но мы остаемся сосредоточенными.

Мы считаем, что у команды есть талант и характер, чтобы добиться успеха", – сказал Мерто в общении с фанатами.

Напомним, что у "Манчестер Юнайтед" в последних 4 играх всего 1 победа спасенная на 90 минуте с "Вильярреалом". "Дьяволы" проиграли "Астон Вилле" и "Вест Хэму", а с "Эвертоном" сыграли вничью.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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dabo95
08.10.2021 в 19:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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