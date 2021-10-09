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Ньюкасл может потратить баснословные деньги на трансферы зимой
Громкие переходы будут уже скоро
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английский "Ньюкасл" имеет возможность потратить значительную сумму на новых игроков в зимнее трансферное окно.
Напомним, клуб несколько дней назад купил фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Теперь он может потратить 190 млн фунтов в ближайшее трансферное окно.
Отмечается, что это максимальная сумма, которую команда может вложить, не нарушив финансовый фэйр-плей. Это стало возможным благодаря небольшим тратам прежнего руководства "Ньюкасла" во главе с Майклом Эшли.
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