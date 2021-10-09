  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Конкурент Фонсеке? Легенда Ливерпуля - новый претендент на должность главного тренера Ньюкасла
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурент Фонсеке? Легенда Ливерпуля - новый претендент на должность главного тренера Ньюкасла

Англия
(1 голосов)

Шейхи продолжают рассматривать варианты

Конкурент Фонсеке? Легенда Ливерпуля - новый претендент на должность главного тренера Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" только объявил о покупке клуба шейхами из Саудовской Аравии, а сразу посыпались предложения от "сорок" на счет усиления команды. Недавно стало известно, что кандидатом на место главного тренера рассматривается бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека, а теперь ему компанию еще и составит Стивен Джеррард.

Легенда "Ливерпуля" - тоже один из вариантов наставника "Ньюкасла". Об этом сообщает The Mirror.

Напомним, что Джеррард с 2018-го года возглавляет шотландский "Рейнджерс". У наставника контракт с командой из Глазго рассчитан еще на три сезона.

Отметим, что сейчас главным тренером "Ньюкасла" является Стив Брюс. Он находится в команде с 2019-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Ливерпуль Ньюкасл Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Mirror

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...