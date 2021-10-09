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Конкурент Фонсеке? Легенда Ливерпуля - новый претендент на должность главного тренера Ньюкасла
Шейхи продолжают рассматривать варианты
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" только объявил о покупке клуба шейхами из Саудовской Аравии, а сразу посыпались предложения от "сорок" на счет усиления команды. Недавно стало известно, что кандидатом на место главного тренера
Легенда "Ливерпуля" - тоже один из вариантов наставника "Ньюкасла". Об этом сообщает The Mirror.
Напомним, что Джеррард с 2018-го года возглавляет шотландский "Рейнджерс". У наставника контракт с командой из Глазго рассчитан еще на три сезона.
Отметим, что сейчас главным тренером "Ньюкасла" является Стив Брюс. Он находится в команде с 2019-го года.
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