Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте отказался возглавить Ньюкасл
Такое предложение оказалось неинтересным для коуча
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский наставник Антонио Конте отказался возглавить "Ньюкасл", который получил нового собственника.
Английский клуб после покупки инвестиционным фондом Саудовской Аравии ищет усиление, в том числе и на посту главного тренера. Однако Конте ответил отказом на предложение возглавить команду.
"Ньюкасл" под руководством Стива Брюса после семи туров набрал три очка и занимает 19-е место в чемпионате Англии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:The Sun
Популярное сейчас
- Состав Украины на матч с Финляндией. Соболь и Тымчик в старте
- Этого будет достаточно? Стала известна продолжительность нового контракта де Пены с Динамо
- Минай возглавил бывший тренер Мариуполя и молодежки донецкого Шахтера
- Сорокам нужен атакующий футбол. Экс-тренер донецкого Шахтера может возглавить Ньюкасл Юнайтед
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...