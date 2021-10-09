Итальянский наставник Антонио Конте отказался возглавить "Ньюкасл", который получил нового собственника.

Английский клуб после покупки инвестиционным фондом Саудовской Аравии ищет усиление, в том числе и на посту главного тренера. Однако Конте ответил отказом на предложение возглавить команду.

"Ньюкасл" под руководством Стива Брюса после семи туров набрал три очка и занимает 19-е место в чемпионате Англии.