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Шакири: Хотел покинуть Ливерпуль раньше, но меня не отпускали
Игрок не сожалеет о переходе
Getty Images / Global Images Ukraine
Швейцарский вингер "Лиона" Джердан Шакири дал комментарий об уходе из "Ливерпуля".
"Я был на связи с "Лионом" с 2020 года. Хотел покинуть "Ливерпуль" раньше, но мне было нельзя, клуб бы меня не отпустил. Важно то, что теперь я ушел. Также были предложения из Испании и Италии. Не думаю, что я потерял год.
Попрощался ли Клопп? Общался с ним по телефону перед этим. Когда время пришло, он написал мне. Он пожелал мне удачи и сказал, что я хороший игрок и хороший человек. У нас никогда не было проблем, между нами были очень хорошие отношения. Но я хотел нового вызова, это нормально в футболе. Юрген помог мне в этом плане", — сказал Джердан.
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