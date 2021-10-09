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Шакири: Хотел покинуть Ливерпуль раньше, но меня не отпускали

Англия
(2 голосов)

Игрок не сожалеет о переходе

Шакири: Хотел покинуть Ливерпуль раньше, но меня не отпускали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Швейцарский вингер "Лиона" Джердан Шакири дал комментарий об уходе из "Ливерпуля".

"Я был на связи с "Лионом" с 2020 года. Хотел покинуть "Ливерпуль" раньше, но мне было нельзя, клуб бы меня не отпустил. Важно то, что теперь я ушел. Также были предложения из Испании и Италии. Не думаю, что я потерял год.

Попрощался ли Клопп? Общался с ним по телефону перед этим. Когда время пришло, он написал мне. Он пожелал мне удачи и сказал, что я хороший игрок и хороший человек. У нас никогда не было проблем, между нами были очень хорошие отношения. Но я хотел нового вызова, это нормально в футболе. Юрген помог мне в этом плане", — сказал Джердан.

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В статье: Лион Ливерпуль Шердан Шакири
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Источник:
Watson.ch

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Комментарии (1)
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KovaLL (Киев)
09.10.2021 в 20:29
Цікавий персонаж Нагадує нашого Ярмолу)
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