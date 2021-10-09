Джеррард и Лэмпард - главные кандидаты на пост тренера Ньюкасла

Английское издание Daily Telegraph сообщает, что новые владельцы "Ньюкасла" планируют сменить главного тренера первой команды.

Главными кандидатами на пост наставник "сорок" называют коуча "Брайтона" Грэма Поттера, тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда, а также свободного на данный момент Фрэнка Лэмпарда.

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Если боссы "Ньюкасла" уволят нынешнего тренера команды Стива Брюса, то по информации источника, специалист получит от английского клуба 8 миллионов евро в качестве компенсации.