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Джеррард и Лэмпард - главные кандидаты на пост тренера Ньюкасла

Англия
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Также в списке претендентов наставник "Брайтона" - Грэм Поттер

Джеррард и Лэмпард - главные кандидаты на пост тренера Ньюкасла

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Английское издание Daily Telegraph сообщает, что новые владельцы "Ньюкасла" планируют сменить главного тренера первой команды.

Главными кандидатами на пост наставник "сорок" называют коуча "Брайтона" Грэма Поттера, тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда, а также свободного на данный момент Фрэнка Лэмпарда.

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Если боссы "Ньюкасла" уволят нынешнего тренера команды Стива Брюса, то по информации источника, специалист получит от английского клуба 8 миллионов евро в качестве компенсации.

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В статье: Стивен Джеррард Фрэнк Лэмпард Ньюкасл Грэм Поттер
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Источник:
Sky Sports

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