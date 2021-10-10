Саутгейт: В матче с Андоррой Санчо показал мастерство. На клубном уровне мы всё это тоже увидим

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о вингере Джейдоне Санчо после матча с командой Андорры:

"Не стоит удивляться, это молодой игрок, у которого в жизни произошли большие перемены. Он переехал в новую лигу, в новый клуб, там другой стиль игры, другой тренировочный режим. Он вернулся в Манчестер, пришлось столкнуться с переездом и всем, что с ним связано. В общем, много всего навалилось.

Ему потребуется время, но в матче с Андоррой он показал мастерство, и я знаю, что на клубном уровне мы все это тоже увидим", – заявил Саутгейт.