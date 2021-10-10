Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт: В матче с Андоррой Санчо показал мастерство. На клубном уровне мы всё это тоже увидим
Тренер верит в своего игрока
Getty Images
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о вингере Джейдоне Санчо после матча с командой Андорры:
"Не стоит удивляться, это молодой игрок, у которого в жизни произошли большие перемены. Он переехал в новую лигу, в новый клуб, там другой стиль игры, другой тренировочный режим. Он вернулся в Манчестер, пришлось столкнуться с переездом и всем, что с ним связано. В общем, много всего навалилось.
Ему потребуется время, но в матче с Андоррой он показал мастерство, и я знаю, что на клубном уровне мы все это тоже увидим", – заявил Саутгейт.
Напомним, 9 октября в игре против Андорры в квалификации ЧМ-2022 Джейдон сделал две результативные передачи.
Популярное сейчас
- Кейн о судействе Монзуль: Мы вошли в историю
- Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил пояс WBC. Видеообзор боя
- Фьюри – Уайлдер: Текстовая онлайн-трансляция третьего поединка, Фьюри нокаутировал Уайлдера
- Сорокам нужен атакующий футбол. Экс-тренер донецкого Шахтера может возглавить Ньюкасл Юнайтед
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца