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Сэвидж: Это решающий сезон, по итогам которого Роналду будет признан лучшим футболистом в истории

Англия
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(1 голосов)

Эксперт выдал громкое заявление

Сэвидж: Это решающий сезон, по итогам которого Роналду будет признан лучшим футболистом в истории

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Уэльса Робби Сэвидж дал комментарий о форвардах Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

"Думаю, это решающий сезон, по итогам которого Роналду будет признан лучшим футболистом в истории.

У Месси в "ПСЖ" не лучший старт, у него было несколько травм.

Роналду быстро добивался успеха в Испании, в Португалии, в АПЛ, в Италии, а теперь снова блистает в 36 лет в Англии. Я бы сказал, что в этом сезоне определится, кто из двух величайших игроков лучше. Если Роналду забьет в АПЛ 20 мячей, а у Месси будут проблемы в Лиге 1, то я скажу, что Криштиану лучший в истории", – сказал Сэвидж.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Робби Сэвидж
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Источник:
Metro

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
10.10.2021 в 19:33
иксперд, пля, нашелся...
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