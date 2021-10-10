Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сэвидж: Это решающий сезон, по итогам которого Роналду будет признан лучшим футболистом в истории
Эксперт выдал громкое заявление
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-полузащитник сборной Уэльса Робби Сэвидж дал комментарий о форвардах Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
"Думаю, это решающий сезон, по итогам которого Роналду будет признан лучшим футболистом в истории.
У Месси в "ПСЖ" не лучший старт, у него было несколько травм.
Роналду быстро добивался успеха в Испании, в Португалии, в АПЛ, в Италии, а теперь снова блистает в 36 лет в Англии. Я бы сказал, что в этом сезоне определится, кто из двух величайших игроков лучше. Если Роналду забьет в АПЛ 20 мячей, а у Месси будут проблемы в Лиге 1, то я скажу, что Криштиану лучший в истории", – сказал Сэвидж.
Популярное сейчас
- Фьюри - Уайлдер: Видео нокдаунов и сокрушительного нокаута от британца
- Пятов: В этом матче в моих действиях тоже можно найти немало недостатков
- Трилогия завершена: Фьюри нокаутировал Уайлдера в бешеном поединке
- "Все еще номер один в UFC". Зинченко встретился с Хабибом на Энфилде - ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца