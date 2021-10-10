Сэвидж: Это решающий сезон, по итогам которого Роналду будет признан лучшим футболистом в истории

Экс-полузащитник сборной Уэльса Робби Сэвидж дал комментарий о форвардах Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

"Думаю, это решающий сезон, по итогам которого Роналду будет признан лучшим футболистом в истории.

У Месси в "ПСЖ" не лучший старт, у него было несколько травм.

Роналду быстро добивался успеха в Испании, в Португалии, в АПЛ, в Италии, а теперь снова блистает в 36 лет в Англии. Я бы сказал, что в этом сезоне определится, кто из двух величайших игроков лучше. Если Роналду забьет в АПЛ 20 мячей, а у Месси будут проблемы в Лиге 1, то я скажу, что Криштиану лучший в истории", – сказал Сэвидж.