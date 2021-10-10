Блинд: У Сульшера нет тактического плана. Все строится на индивидуальных качествах игроков

Член тренерского штаба национальной сборной Нидерландов Данни Блинд высказался насчет работы Сульшера на посту главного тренера "Ман Юнайтед".

"В чем особенность этой команды? Каков его план? Именно этого команде не хватает при Сульшере. У "МЮ" нет тактического плана. Команда не способна оказывать давление на соперников вроде "Манчестер Сити". Необязательно устраивать прессинг по всему полю, но мы вообще ничего не видим – все строится на индивидуальных качествах игроков. Они мастера, и зачастую их мастерство приносит команде победу. Но это не заслуга команды в целом. "МЮ" не удается доминировать – вот в чем проблема.

Поведя в счете против "Эвертона", они встали на своей половине и начали выжидать. Они хотят забивать после контратак, но для такого клуба, как "МЮ", этого мало. В результате мы видим, какие у "МЮ" возникают проблемы с тем, чтобы перевернуть ход матча после гола "Эвертона". У манкунианцев почти не было моментов.

Результаты не радуют. Они проиграли "Янг Бойз", "Вест Хэму" в Кубке лиги, "Астон Вилле", им повезло в игре с "Вильярреалом" – за счет Роналду. Нужно прибавлять – и возможности для этого есть.

Нельзя сказать, что у Сульшера была долгая карьера во главе команды уровня "МЮ". Он был чемпионом в Норвегии, но это не тот уровень. Я понимаю, почему ему дают время, он дитя клуба, он забил легендарный гол в 1999-м. Но всего этого недостаточно для оправдания происходящего сейчас", – рассказал Блинд.