Главная цель МЮ - продлить контракт Бруну Фернандеша

Итальянский авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщает, что руководство "Манчестер Юнайтед" хочет продлить соглашение с Бруну Фернандешем.

По информации инсайдера, прологанция контракта с португальским хавбеком - приоритетная цель для "красных дьяволов". Игрок и представители клуба сейчас ведут переговоры насчет деталей нового соглашения.

Новый контракт 27-летнего полузащитника с "МЮ" будет рассчитан до 2026 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Бруну в 90 млн евро.

В нынешней кампании чемпионата Англии португальский хавбек принял участие в 7 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу.