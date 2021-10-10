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Главная цель МЮ - продлить контракт Бруну Фернандеша

Англия
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Стороны ведут переговоры

Главная цель МЮ - продлить контракт Бруну Фернандеша

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Итальянский авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщает, что руководство "Манчестер Юнайтед" хочет продлить соглашение с Бруну Фернандешем.

По информации инсайдера, прологанция контракта с португальским хавбеком - приоритетная цель для "красных дьяволов". Игрок и представители клуба сейчас ведут переговоры насчет деталей нового соглашения.

Новый контракт 27-летнего полузащитника с "МЮ" будет рассчитан до 2026 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Бруну в 90 млн евро.

В нынешней кампании чемпионата Англии португальский хавбек принял участие в 7 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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