Легенда МЮ и Англии, чемпион мира и обладатель ЗМ. Сегодня День рождения у сэра Бобби Чарльтона

Сэр Роберт Чарльтон родился 11 октября 1937 года в Ашингтоне. Бывший английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель Золотого мяча 1966 года. Большую часть карьеры провел за "Манчестер Юнайтед". Чарльтон был атакующим полузащитником – с отработанным дриблингом, точным пасом и поставленным дальним ударом. Он признается многими одним из величайших футболистов Англии всех времен.

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Он выжил в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, после чего помог "Юнайтед" выиграть Первый дивизион в сезонах 1964/65 и 1966/67. В 1966 году Чарльтон вместе с национальной командой стал чемпионом мира. В 1968 году "Юнайтед", в составе которого Чарльтон был капитаном, стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов.

В 1994 году Бобби Чарльтон был посвящён в рыцари.