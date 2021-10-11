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Суд отказался отпускать Бенжамена Менди под залог
Футболист находится под арестом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill
Суд в третий раз отказал защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди в освобождении под залог, пишет Daily Mail.
Француз обвиняется по четырём пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года.
Обвинения были предъявлены Бенжамену 26 августа. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом.
В конце августа "Манчестер Сити" объявил об отстранении Менди.
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