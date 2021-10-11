Суд отказался отпускать Бенжамена Менди под залог

Суд в третий раз отказал защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди в освобождении под залог, пишет Daily Mail.

Француз обвиняется по четырём пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года.

Обвинения были предъявлены Бенжамену 26 августа. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом.

В конце августа "Манчестер Сити" объявил об отстранении Менди.